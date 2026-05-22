Die Schweizer Nati gibt die Rückennummern für die WM bekannt

Der Schweizer Verband hat die Rückennummern der Nationalspieler für die anstehende Weltmeisterschaft verkündet.

Grosse Überraschungen bzw. Wechsel gibt es nicht: Viele angestammte Nationalspieler laufen seit Jahren mit den gleichen Nummern auf und tun dies weiterhin. Shootingstar Johan Manzambi übernimmt für die WM die 9. Vermeintliche Ergänzungsspieler wie Aurèle Amenda, Luca Jaquez und Cedric Itten müssen sich mit hohen Nummern (24 bis 26) begnügen.

Die FIFA gibt vor, dass für das Turnier strikt die Rückennummern von 1 bis 26 vergeben werden müssen. Höhere Nummern, wie sie bei den Vereinen üblich sind, werden an Weltmeisterschaften nicht getragen.

Das sind die Rückennummern der Schweizer: