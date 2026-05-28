Die Nati ist komplett: Granit Xhaka rückte als letzter ein

Seit Donnerstag ist der Kader der Schweizer Nati für die unmittelbare WM-Vorbereitung komplett.

Captain Granit Xhaka, der letzten Sonntag mit Sunderland noch das letzte Ligaspiel bestritt, ist als letzter Profi am Donnerstagmorgen eingerückt. Auch Remo Freuler, Ricardo Rodriguez und Abwehrchef Manuel Akanji stiessen erst am Donnerstag zum Team.

Bereits seit Pfingstmontag bereitet sich die Mannschaft von Nati-Coach Murat Yakin in der Ostschweiz auf den Grossanlass in den USA, Kanada und Mexiko vor. Am Sonntag findet um 15 Uhr im kybunpark noch ein Testspiel gegen Jordanien an, ehe die Reise nach Übersee ansteht. Der WM-Auftakt erfolgt am 13. Juni gegen Katar. Eine Woche zuvor findet in San Diego noch ein Testspiel gegen Australien statt.