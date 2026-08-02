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Schweizer möchte eigentlich in Italien bleiben

Olympiakos optimistisch bei Remo Freuler

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 08:44
Olympiakos optimistisch bei Remo Freuler

Der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus hat in den letzten Stunden seine Bemühungen um die Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers Remo Freuler intensiviert. Der 34-jährige Mittelfeldspieler ist derzeit vereinslos.

Laut Berichten von «La Gazzetta dello Sport» hat Freuler ein Angebot von Olympiakos erhalten, das ihm die Möglichkeit bietet, in der Champions League zu spielen. Remo Freuler ist seit dem Ende seines Vertrags beim FC Bologna ein Free Agent. Der Schweizer Nationalspieler verliess Bologna nach Ablauf seines Leihvertrags von Nottingham Forest.

Neben Olympiacos haben auch der saudische Klub NEOM SC und Chicago Fire aus der MLS Interesse an Freuler gezeigt. Laut dem italienischen Journalisten Nicolo Schira hat Freuler bedeutende Angebote von Olympiacos, NEOM und Chicago Fire erhalten.

Trotz der Angebote aus Griechenland, Saudi-Arabien und den USA soll Freuler laut Berichten von Nicolo Schira priorisiert haben, in Italien zu bleiben. Der 94-fache Schweizer Nationalspieler wartet möglicherweise noch auf ein Angebot aus der Serie A.

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