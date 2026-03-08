SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abgang wahrscheinlich

Dimitris Giannoulis denkt über Rückkehr nach Griechenland nach

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 09:08
Dimitris Giannoulis denkt über Rückkehr nach Griechenland nach

Die Zukunft von Dimitris Giannoulis könnte bald wieder in seiner Heimat liegen. Der 30-jährige Linksverteidiger von FC Augsburg beschäftigt sich offenbar mit der Möglichkeit, erneut in der griechischen Liga zu spielen. Personen aus seinem Umfeld sollen der Ansicht sein, dass jetzt ein passender Zeitpunkt für eine Rückkehr gekommen sein könnte.

Der Bundesligist aus Augsburg steht einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüber. Bereits im Januar lag die Preisvorstellung Berichten zufolge bei rund fünf Millionen Euro. Im kommenden Sommer könnte die Ablösesumme jedoch auf etwa drei Millionen Euro sinken, was einen Transfer für interessierte Vereine deutlich attraktiver machen würde.

Mehrere Topklubs aus der Super League Griechenlands beobachten die Situation genau. Besonders Olympiakos wird mit dem Nationalspieler in Verbindung gebracht und sieht in ihm eine mögliche Verstärkung für die linke Abwehrseite – vor allem mit Blick auf eine mögliche Teilnahme an der UEFA Champions League. Auch Panathinaikos soll grosses Interesse haben, während PAOK FC den Defensivspieler als Ergänzung zu Baba Rahman in Betracht zieht.

Giannoulis steht in Augsburg noch bis zum Sommer 2028 unter Vertrag. Seit seinem Wechsel im Juli 2024 absolvierte er in der laufenden Saison der Bundesliga 19 Partien, in denen ihm zwei Treffer und drei Vorlagen gelangen. Für die Greece kommt der Abwehrspieler bislang auf 33 Länderspiele. Sein aktueller Marktwert wird auf rund drei Millionen Euro geschätzt.

