YB schnappt sich für 3,5 Millionen einen Bundesliga-Stürmer

Die Young Boys verstärken sich am Deadline Day in der super League noch einmal und verpflichten Bundesliga-Stürmer Samuel Essende.

Der 28-jährige Angreifer mit kongolesischem und französischem Pass unterzeichnet einen Kontrakt bis 2029. Essende lief bislang für den FC Augsburg in der Bundesliga auf, war spätestens seit der Ankunft von Michael Gregoritsch Ende Januar jedoch nicht mehr erste Wahl. Die Ablöse soll rund 3,5 Mio. Franken betragen. Der YB-Neuzugang hat auch schon viele Erfahrungen in der französischen Ligue 2 und in der höchsten portugiesischen Liga gesammelt. In Augsburg spielte er seit Sommer 2024 und bestritt dabei 44 Bundesliga-Partien (8 Tore).

In Bern wird er ab sofort die Rückennummer 19 tragen. Essende stand Ende Januar noch für Augsburg im Einsatz und ist sofort verfügbar. Er ersetzt den zuletzt unglücklich agierenden Sergio Cordova, der vor einem Wechsel nach Übersee zu St. Louis City steht.