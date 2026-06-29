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Mauro Lustrinelli möchte Kastriot Imeri nach Berlin lotsen

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 18:08
Mauro Lustrinelli möchte Kastriot Imeri nach Berlin lotsen

Mauro Lustrinelli möchte einen der Eckpfeiler des Thuner Meisterteams zu Union Berlin holen: Kastriot Imeri steht im Fokus des Bundesligisten.

Die beiden Protagonisten arbeiteten in der vergangenen Saison im Berner Oberland äusserst erfolgreich zusammen. Nach seiner Leihe ist Imeri vorerst wieder zu YB zurückgekehrt, wo er aber wohl nicht bleiben wird. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, beschäftigt sich Union mit dem Spielgestalter.

In der abgelaufenen Spielzeit sind ihm in 30 Super League-Partien sechs Treffer und acht Assists geglückt. Aus finanziellen Gründen wollte Thun die Kaufoption dennoch nicht aktivieren.

Bei YB steht der Offensivprofi noch für eine Saison unter Vertrag. Sowohl der Spieler wie auch der Klub streben im Prinzip aber eine vorzeitige Trennung an. Ob die Spur zu Union heiss wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

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