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Wechsel fix

YB-Profi Rayan Raveloson wechselt in die Türkei

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 17:21
YB-Profi Rayan Raveloson wechselt in die Türkei

Mittelfeldspieler Rayan Raveloson verlässt die Young Boys nach anderthalb Jahren wieder und wechselt in die Türkei.

Der 29-jährige Nationalspieler aus Madagaskar schliesst sich Süper Lig-Aufsteiger Amed SFK an. Raveloson stiess ursprünglich im Januar 2025 zu YB und bestritt für die Berner 55 Pflichtspiele. Dabei erzielte er drei Tore.

In der Rückrunde der abgelaufenen Saison zählte er allerdings nicht mehr zum Stammpersonal, weshalb sich ein Transfer des Spielgestalters bereits abgezeichnet hat. Dieser kommt nun zustande, wie die beiden involvierten Vereine bestätigen. Zur Ablöse werden keine Angaben gemacht.

 

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