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Interesse geweckt

YB-Stürmer Alan Virginius steht auf dem Zettel eines spanischen Erstligisten

Autor: | Publiziert: 10 Juni, 2026 10:13
YB-Stürmer Alan Virginius steht auf dem Zettel eines spanischen Erstligisten

Der französische Flügelstürmer Alan Virginius von den Young Boys weckt Begehrlichkeiten in der spanischen La Liga.

Der interessierte Verein hat die vergangene Saison auf dem starken achten Platz abgeschlossen und stand zudem im Endspiel der Conference League. Laut Transferexperte Matteo Moretto haben die Iberer nun YB-Angreifer Virginius ins Visier genommen. Konkret soll es sich dabei um Rayo Vallecano handeln.

Der 23-Jährige stiess im Sommer 2024 zunächst auf Leihbasis aus Lille zu YB. Nach einem Jahr übernahmen ihn die Berner für rund 2,5 Millionen Euro. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Virginius in 42 Pflichtspielen sechs Tore und neun Assists. Nicht immer konnte er die Erwartungen jedoch erfüllen. Dennoch hat er es nun auf den Schirm von Rayo Vallecano geschafft.

Sein Vertrag bei YB läuft aber erst einmal bis 2028 weiter. Als unverkäuflich gilt der Angreifer nicht. Es wäre aber sicherlich eine höhere Ablösesumme notwendig als jene, die die Berner einst für ihn auf den Tisch legten.

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