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Sehr begehrt

US-Nationalstürmer Balogun ist das Topziel von PSG und zwei Premier-League-Klubs

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 17:06
US-Nationalstürmer Balogun ist das Topziel von PSG und zwei Premier-League-Klubs

US-Stürmer Folarin Balogun sorgt derzeit bei der Heim-WM für Furore. Nach dem Turnier könnte für ihn ein Klubwechsel anstehen.

Der 24-Jährige weckt grosse Begehrlichkeiten. Seit drei Jahren läuft Balogun für die AS Monaco auf. Ausgebildet wurde er davor bei Arsenal. Möglicherweise geht es für ihn nach der WM zurück in die Premier League. Chelsea und Tottenham zeigen laut «Foot Mercato» grosses Interesse am Mittelstürmer.

Auch Paris St. Germain hat ihn auf dem Zettel: Balogun könnte beim amtierenden Champions League-Gewinner Gonçalo Ramos ersetzen, der sich am Dienstag dem AC Mailand angeschlossen hat.

Vorerst steht der US-Angreifer in Monaco noch bis 2028 unter Vertrag. An der WM ist ihm zum Auftakt beim 4:1-Sieg gegen Paraguay gleich ein Doppelpack geglückt.

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