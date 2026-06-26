YB erleidet herben Rückgang beim Verkauf der Saisonabos

Die Young Boys kommunizieren die Anzahl der bislang verkauften Saisonabos für die kommende Spielzeit. Die Zahl fällt deutlich tiefer aus als vor Jahresfrist.

Nach Angaben der Berner wurden bislang 18’320 Saisonkarten verkauft. Dies ist insbesondere im Super League-internen Vergleich immer noch ein Spitzenwert. Verglichen mit dem Vorjahr zeigt sich jedoch ein Rückgang: Damals waren es zum gleichen Zeitpunkt bereits weit mehr als 20’000 Verkäufe.

Der Grund für die gebremste Euphorie ist klar: YB blickt auf eine enttäuschende Saison zurück, die auch zum Verpassen des Europacups geführt hat.

Immerhin sind im Fansektor D alle verfügbaren Saisonkarten verkauft. Fans, die bislang auf der Warteliste standen, konnten grösstenteils berücksichtigt werden.