SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Deutlich weniger als im Vorjahr

YB erleidet herben Rückgang beim Verkauf der Saisonabos

Autor: | Publiziert: 26 Juni, 2026 10:53
YB erleidet herben Rückgang beim Verkauf der Saisonabos

Die Young Boys kommunizieren die Anzahl der bislang verkauften Saisonabos für die kommende Spielzeit. Die Zahl fällt deutlich tiefer aus als vor Jahresfrist.

Nach Angaben der Berner wurden bislang 18’320 Saisonkarten verkauft. Dies ist insbesondere im Super League-internen Vergleich immer noch ein Spitzenwert. Verglichen mit dem Vorjahr zeigt sich jedoch ein Rückgang: Damals waren es zum gleichen Zeitpunkt bereits weit mehr als 20’000 Verkäufe.

Der Grund für die gebremste Euphorie ist klar: YB blickt auf eine enttäuschende Saison zurück, die auch zum Verpassen des Europacups geführt hat.

Immerhin sind im Fansektor D alle verfügbaren Saisonkarten verkauft. Fans, die bislang auf der Warteliste standen, konnten grösstenteils berücksichtigt werden.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Vanetta kehrt zurück

Überraschende Entscheidung: Neuer Trainer für YB
Mehr entdecken
Deutlich weniger als im Vorjahr

YB erleidet herben Rückgang beim Verkauf der Saisonabos

26.06.2026 - 10:53
Bei Lausanne-Sport

Ex-FCB- und YB-Star Gilles Yapi hat neuen Job in der Super League

26.06.2026 - 10:37
Im Fokus

Ein Serie A-Klub startet Verhandlungen mit YB-Profi Jaouen Hadjam

17.06.2026 - 09:59
Interesse geweckt

YB-Stürmer Alan Virginius steht auf dem Zettel eines spanischen Erstligisten

10.06.2026 - 10:13
Interesse vorhanden

Zwei Premier League-Klubs und Ajax sind in Kontakt mit YB-Goalie Marvin Keller

9.06.2026 - 11:27
FIFA-Prämien

YB sahnt dank der WM ab, der FC Basel geht (fast) leer aus

4.06.2026 - 11:27
Abgänge fix

YB hat über Zukunft von Chris Bedia und Lukasz Lakomy entschieden

3.06.2026 - 16:11
Wechsel ins Wallis?

Der FC Thun zieht die Kaufoption bei Kastriot Imeri nicht – anderer Klub ist dran

3.06.2026 - 16:02
Neuer Verein

YB-Profi Lutfi Dalipi wechselt zu einem Ligakonkurrenten

27.05.2026 - 16:22
Joël Mall hat unterschrieben

YB bestätigt die Ankunft der neuen Nummer 2

22.05.2026 - 17:25