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Abschied fix

Das einstige Wunderkind Ansu Fati verlässt Barça endgültig

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 17:20
Das einstige Wunderkind Ansu Fati verlässt Barça endgültig

Der spanische Angreifer Ansu Fati verlässt seinen langjährigen Verein FC Barcelona endgültig.

Dort galt der inzwischen 23-Jährige einst als designierter Nachfolger von Lionel Messi und erhielt sogar dessen legendäre Rückennummer 10. Verletzungen warfen ihn allerdings mehrfach zurück. Die Entwicklung verlief letztlich nicht nach Wunsch. Nun schliesst sich Ansu Fati definitiv der AS Monaco an.

Dort war der Rechtsfuss in der vergangenen Spielzeit bereits auf Leihbasis tätig. Es gelangen ihm elf Tore in 25 Ligaspielen. Monaco übernimmt Fati nun für 11 Millionen Euro Ablöse permanent und stattet diesen mit einem Vertrag bis 2030 aus.

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