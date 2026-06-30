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Exklusiv: Sayfallah Ltaief beim FC Luzern auf dem Zettel

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 17:33
Exklusiv: Sayfallah Ltaief beim FC Luzern auf dem Zettel

Der FC Luzern hat unter Umständen weiteren Bedarf für die offensiven Flügel – und behält im Rahmen dessen Sayfallah Ltaief für einen allfälligen Transfer im Blick.

Da der FC Luzern den auslaufenden Vertrag von Kevin Spadanuda nicht verlängert hat, ergab sich in der Innerschweiz eine Vakanz auf den offensiven Aussenpositionen. Diese scheint mit dem Transfer von Aurelio Oehlers zunächst behoben.

Oehlers ist aber nicht der einzige Flügelspieler, den Luzern im Blick hat. Nach Informationen von 4-4-2.ch befindet sich Sayfallah Ltaief für einen allfälligen Sommertransfer auf dem Zettel. Der FCL beobachtet die Situation des 26-Jährigen und könnte tätig werden, sollte erneut Bedarf an einer externen Kraft bestehen.

Dieser könnte sich in den nächsten Wochen ergeben. Grund hierfür ist Oscar Kabwit. Luzern hat den Leihspieler fest unter Vertrag genommen und mit einem Vertrag bis im Sommer 2029 ausgestattet. Kabwit weckt nach einer fantastischen Saison Begehrlichkeiten bei anderen Klubs – von Vereinsseite her wird ein Abgang aber nicht vorangetrieben.

Luzern beobachtet Sayfallah Ltaief – offene Zukunft

Ltaief war in der Rückrunde an Greuther Fürth verliehen. Dort hatte er mit einem Tor und einer Vorlage Anteil daran, dass die Mittelfranken auf dramatische Art und Weise den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga sicherten.

Nach Beendigung des halbjährigen Leihgeschäfts kehrt Ltaief vorerst zu Twente Enschede zurück. Dort läuft sein Vertrag 2027 aus, die gemeinsame Zukunft ist bisher nicht geklärt worden.

Eingewöhnungszeit bräuchte Ltaief nicht. Der 23-fache tunesische Nationalspieler spielte in der Vergangenheit bereits erfolgreich für den FC Winterthur und dem FC Basel. Und bald mit dem Logo des FC Luzern auf der Brust?

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