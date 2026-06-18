Der FC Luzern schnappt sich einen niederländischen Flügelspieler

Der FC Luzern verstärkt sich mit dem niederländischen Flügelspieler Aurelio Oehlers.

Der 22-Jährige unterzeichnet bei den Innerschweizern einen Kontrakt bis 2029. Er stösst aus seiner Heimat vom FC Volendam nach Luzern. Ausgebildet wurde Oehlers unter anderem auch bei Ajax Amsterdam. In der vergangenen Spielzeit bestritt er in der Eredivisie 33 Partien und hat dabei vier Treffer erzielt. Nun soll er die Super League einmischen.

FCL-Sportchef Remo Meyer sagt: «Mit Aurelio Oehlers stösst ein junger, agiler und schneller Flügelspieler zu uns, der gerne das Eins gegen Eins sucht. Aurelio wird unserer Offensive zusätzliche Variabilität verleihen.»

In Luzern erhält Oehlers die Rückennummer 7.