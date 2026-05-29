Luzern verkündet frohe Botschaft bei Shootingstar Oscar Kabwit

Der FC Luzern bestätigt die definitive Übernahme des bisherigen Leihstürmers Oscar Kabwit. Derweil verlässt der japanische Mittelfeldspieler Taisei Abe die Innerschweizer wieder.

Kabwit wurde vor Jahresfrist aus seiner kongolesischen Heimat von TP Mazembe ausgeliehen. Wie der FCL mitteilt, wurde die vorhandene Kaufoption nun gezogen. Nach Informationen von 4-4-2.ch betrug diese nur 100’000 Franken. Bei einem Weiterverkauf erhält TP Mazembe 40 Prozent der Einnahmen.

Der 21-Jährige unterzeichnet in Luzern einen Vertrag bis 2029. Dem Angreifer sind in 29 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison 12 Tore und 6 Assists geglückt.

Luzerns Sportchef Remo Meyer sagt: «Oscar Kabwit hat sich in Luzern gut eingelebt und zeigt seit der Winterpause, welche Variabilität und Unberechenbarkeit er unserer Offensive geben kann. Gleichzeitig ist er immer noch sehr jung und wir wollen seine Entwicklung weiter vorantreiben.»

Abe bleibt nicht

Derweil haben sich die Luzerner entschieden, den japanischen Mittelfeldspieler Taisei Abe nicht definitiv zu übernehmen. Der 21-Jährige war im Mittelfeldzentrum meist gesetzt, muss den Verein nun aber dennoch wieder verlassen. Sportchef Remo Meyer sagt: «Taisei Abe war mit seiner positiven Art eine Bereicherung für das Team. Wir haben uns jedoch entschieden, die Kaufoption nicht zu ziehen, da wir der Mannschaft auf dieser zentralen Position künftig einen neuen Impuls geben möchten.»