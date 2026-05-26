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Ein Luzerner Eigengewächs wechselt permanent in die Challenge League

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 16:55
Ein Luzerner Eigengewächs wechselt permanent in die Challenge League

Mittelstürmer Luuk Breedijk schliesst sich nach einem Leih-Jahr beim FC Wil definitiv dem Challenge League-Klub an.

Der 22-jährige niederländisch-schweizerische Angreifer wurde beim FC Luzern ausgebildet, hat sich dort bei den Profis aber nicht ganz durchsetzen können. Deshalb wechselte er vor Jahresfrist, zunächst auf Leihbasis, nach Wil. Nun tätigt Breedijk einen permanenten Transfer in die Ostschweiz, wie die Vereine am Dienstag mitteilen.

Der Stürmer unterzeichnet einen VErtrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Wils Sportchef Michael Lang sagt zum Neuzugang: «Ich bin sehr froh, dass sich Luuk für einen Verbleib bei uns entschieden hat. Mit seiner Einstellung und seiner Spielweise war er für uns ein wichtiger Spieler in der Rückrunde. Zudem bin ich überzeugt, dass sich die positive Entwicklung auch auf seine Statistik in der kommenden Spielzeit auswirken wird.»

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