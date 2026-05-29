Der Bruder von Nati-Star Noah Okafor wechselt in die Challenge League

Isaiah Okafor, der jüngere Bruder von Nationalspieler Noah Okafor, verlässt den FC Zürich und wechselt in die Challenge League.

Der FC Wil verkündet am Freitag die Ankunft des 21-jährigen Defensivspezialisten. Okafor wechselt ablösefrei und unterschreibt bei den Äbtestädtern einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Okafor lief seit 2024 für den FCZ auf, nachdem er zunächst beim FC Basel und später auch bei Bayer Leverkusen ausgebildet worden war. In der abgelaufenen Saison bestritt er 18 Partien für die U21 des FCZ in der Promotion League. Ausserdem gab er im Oktober des vergangenen Jahres sein Super League-Debüt. Er wurde allerdings erst in der Schlussphase eingewechselt.

Wils Sportchef Michael Lang sagt zum Neuzugang: «Ich bin froh, dass wir Isaiah verpflichten können. Mit ihm stösst ein sehr ambitionierter Spieler zu uns, welcher auch im Kader der U20-Nationalmannschaft steht. Isaiah wird unsere Defensive verstärken und mit uns die neue Saison in Angriff nehmen.»