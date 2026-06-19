Beim FC Zürich gibt es einen Rücktritt im Verwaltungsrat

Alexander Krebs tritt aus dem Verwaltungsrat des FC Zürich zurück.

Damit endet ein insgesamt 14-jähriges Engagement. Krebs hat sich für einen Rücktritt aus dem obersten Führungsgremium des FCZ entschieden. Er war während seiner langjährigen Tätigkeit bei den Zürchern massgeblich an wichtigen Entwicklungen innerhalb des Vereins. Die FCZ-Familie dank dem Verwaltungsrat für dessen wertvollen Einsatz, die grosse Loyalität und das nachhaltige Engagement.

Wie der Abgang kompensiert wird, kommuniziert der Super Ligist noch nicht.