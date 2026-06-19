SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Alexander Krebs

Beim FC Zürich gibt es einen Rücktritt im Verwaltungsrat

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 16:42
Beim FC Zürich gibt es einen Rücktritt im Verwaltungsrat

Alexander Krebs tritt aus dem Verwaltungsrat des FC Zürich zurück.

Damit endet ein insgesamt 14-jähriges Engagement. Krebs hat sich für einen Rücktritt aus dem obersten Führungsgremium des FCZ entschieden. Er war während seiner langjährigen Tätigkeit bei den Zürchern massgeblich an wichtigen Entwicklungen innerhalb des Vereins. Die FCZ-Familie dank dem Verwaltungsrat für dessen wertvollen Einsatz, die grosse Loyalität und das nachhaltige Engagement.

Wie der Abgang kompensiert wird, kommuniziert der Super Ligist noch nicht.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Mehr entdecken
Alexander Krebs

Beim FC Zürich gibt es einen Rücktritt im Verwaltungsrat

19.06.2026 - 16:42
Für die Frauen

Der FCZ hat eine neue Sportkoordinatorin angestellt

18.06.2026 - 15:42
Gespräche mit Kalamata

FCZ-Stürmer Juan José Perea steht vor dem Absprung nach Griechenland

18.06.2026 - 14:46
Zürcher hatten Interesse

Exklusiv: Kein FCZ-Wechsel – Philipp Wiesinger verlängert bei Austria Wien

18.06.2026 - 11:57
In Portugal

Ex-FCZ-Coach Mitchell van der Gaag hat einen neuen Job

15.06.2026 - 14:41
In der Challenge League

Ex-FCZ-Assistent Johan Vonlanthen hat neuen Job

13.06.2026 - 10:44
Rückkehr in die Schweiz

Ex-FCZ-Sportchef Marinko Jurendic wird Chief Sports Officer beim SFV

5.06.2026 - 14:42
Abgang beim FCZ

Der Bruder von Nati-Star Noah Okafor wechselt in die Challenge League

29.05.2026 - 12:24
Neuer Job

Vanessa Bernauer gelingt grosser Sprung vom FCZ in die Bundesliga

29.05.2026 - 10:23
Unterschrift erfolgt

Dem FC Winterthur gelingt Transfercoup mit Antonio Marchesano

27.05.2026 - 11:30