Der FC Zürich sagt sein geplantes Trainingslager kurzfristig ab

Es geht nicht nach Oberstaufen

Der FC Zürich passt seine Saisonvorbereitung an und streicht ein in der kommenden Woche geplantes Trainingslager.

Eigentlich wollte der FCZ zwischen dem 29. Juni und dem 4. Juli ins bayrische Oberstaufen reisen und sich dort auf die neue Spielzeit vorbereiten. Dieser Trip wird nun aber ersatzlos gestrichen, wie der Super League-Klub am Freitag kommuniziert.

Stattdessen werden die Zürcher im heimischen «Home of FCZ» auf der Sportanlage Heerenschürli in Zürich trainieren.

Die neue Saison beginnt für das Team des neuen Trainers Marcel Koller am 26. Juli mit dem Auswärtsspiel beim FC St.Gallen.