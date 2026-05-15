Der FC Luzern geht mit Ruben Dantas Fernandes einen sehr wichtigen Schritt

Der FC Luzern verlängert den Vertrag mit seinem Eigengewächs Ruben Dantas Fernandes.

Bislang war der 22-jährige Linksverteidiger nur noch bis Juni 2027 gebunden. Nun verlängert Dantas Fernandes aber vorzeitig um zwei Jahre bis 2029, wie die Innerschweizer am Freitag kommunizieren. Dantas Fernandes hat sich im Laufe dieser Saison auf der linken Abwehrseite festgespielt und kommt bislang auf 33 Pflichtspiele mit den Profis. Viele weitere sollen hinzukommen.

«Die Entwicklung von Ruben Dantas Fernandes bereitet uns Freude. Wir wollen mit ihm konsequent weiterarbeiten und gemeinsam die nächsten Schritte machen», sagt Luzerns Sportchef Remo Meyer.