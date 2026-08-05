Bayer Leverkusen hat den Grimaldo-Nachfolger verpflichtet

Bayer Leverkusen hat den Nachfolger von Alejandro Grimaldo für die linke Abwehrseite verpflichtet: Miguel Gutiérrez kommt aus Neapel.

Für den 25-jährigen Spanier legt der Bundesligist satte 26 Millionen Euro Ablöse hin. Durch Boni können weitere 4 Millionen hinzukommen. Damit fliesst sogar mehr Geld, als durch den Verkauf von Grimaldo an Atlético in diesem Sommer eingenommen wurde. Jene Ablöse betrug 22 Millionen Euro. Gutierrez ist jedoch fünf Jahre jünger. Er unterzeichnet in Leverkusen einen Kontrakt bis 2030.

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt über den Neuzugang: «Miguel Gutiérrez ist ein spielstarker und offensiv ausgerichteter Verteidiger, der gut zu unserer Mannschaft passt. Mit ihm haben wir ein neues, sehr belebendes Element für unsere Werkself implementiert.»

Gutiérrez verlässt Napoli somit nach nur einem Jahr. Der Serie A-Klub zahlte für ihn vor Jahresfrist 18 Millionen Euro an Girona. Ausgebildet wurde der Linksfuss einst bei Real Madrid.