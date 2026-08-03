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Grosses Interesse aus Istanbul

Neapel ist bei Neres gesprächsbereit

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 06:52
Neapel ist bei Neres gesprächsbereit

Sowohl Fenerbahçe Istanbul als auch der Stadtrivale Galatasaray bereiten offenbar ein Angebot für David Neres vor. Napoli stuft den 29-jährigen brasilianischen Flügelspieler als verkäuflich ein.

In den kommenden Tagen sollen Vertreter beider Istanbuler Klubs in Italien erwartet werden, um über mehrere mögliche Transfers zu sprechen – darunter auch über einen Wechsel des Brasilianers. Napoli zeige sich zwar offen für als angemessen erachtete Angebote, wolle seine Preisvorstellung aber nicht senken.

Frühere Versuche von Cruzeiro, Neres zu verpflichten, blieben ebenso erfolglos wie vergangenes Interesse aus Portugal, das nie konkret wurde. Die türkische Variante gilt aktuell als die aktivste Option und könnte sich zeitnah zu offiziellen Verhandlungen entwickeln. Eine Rückkehr nach Brasilien wird dagegen nicht als feststehende Möglichkeit betrachtet.

Neres kam im August 2024 zu Napoli, sein Vertrag läuft dort noch bis Juni 2028. Für die brasilianische Nationalmannschaft absolvierte er bislang acht Länderspiele und erzielte dabei ein Tor. Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 23 Millionen Euro.

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