Leverkusen fordert 25 Millionen Euro für Schick

Besiktas hat sein Interesse an Patrik Schick von Bayer Leverkusen erneuert. Das berichtet die türkische Zeitung «Fanatik».

Bereits seit rund einem Jahr verfolgt die Transferkommission des Klubs den tschechischen Angreifer und hat sich vom deutschen Verein über die finanziellen Eckdaten informieren lassen. Sportdirektor Vincenzo Italiano habe den Transfer abgesegnet und wünsche sich den 30-Jährigen als zentralen Anspielpunkt im Angriff.

Leverkusen ist demnach in Verhandlungen eingestiegen und fordert eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro. Besiktas arbeitet nun an Zahlungsplänen und Bonusmodellen, um diese Summe zu drücken. Vor rund vier Wochen hatte «Fanatik» bereits berichtet, dass Besiktas erneut bei Leverkusen anfragen werde.

Damals hiess es noch, Schick selbst zeige derzeit kein Interesse an einem Wechsel – Besiktas habe den Angreifer dennoch weiterhin als Option auf dem Zettel gehabt.