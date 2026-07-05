Leverkusen muss über Millionenangebot entscheiden

Der FC Everton bemüht sich offenbar intensiv um eine Verpflichtung von Christian Kofane. Nach Informationen von «Africafoot» haben die Toffees Bayer Leverkusen bereits ein konkretes und offizielles Angebot für den Stürmer unterbreitet.

Die Verantwortlichen des Premier-League-Klubs sind demnach von den Qualitäten des Angreifers überzeugt und wollen ihn noch in diesem Sommer nach England holen. Ob Bayer Leverkusen den Offensivspieler ziehen lässt, ist derzeit allerdings offen. Der Bundesligist soll nun entscheiden müssen, ob Kofane Teil der eigenen Planungen bleibt oder auf das Angebot aus Liverpool eingeht. Bereits seit Monaten zählt der Angreifer zu den begehrtesten Nachwuchsspielern Europas.

Schon zuvor hatte Kofanes Berater Eric Depolo bestätigt, dass neben Everton auch Chelsea, Newcastle United, Brentford, der FC Barcelona und der FC Bayern München den Stürmer beobachten. Zudem gilt das Interesse des FC Arsenal als konkret, während auch Real Madrid mit dem Angreifer in Verbindung gebracht wurde. Nach Informationen von «Sky» soll Bayer Leverkusen für einen Verkauf zwischen 60 und 70 Millionen Euro verlangen – eine Summe, die deutlich macht, welchen Stellenwert Kofane beim deutschen Vizemeister geniesst.