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Robert Andrich könnte Bayer Leverkusen verlassen

Andrich auf dem Zettel der Eintracht aus Frankfurt

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 12:46
Andrich auf dem Zettel der Eintracht aus Frankfurt

Laut dem Bericht der «Bild», wäre Leverkusen nicht im Weg, falls Andrich den Schritt selbst gehen möchte. Eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro steht im Raum, was den Transfer für Frankfurt grundsätzlich machbar erscheinen lässt.

Der SGE wird der Mittelfeldspieler als Alternative zu Raphael Onyedika zugerechnet. Intern soll bereits entschieden worden sein, dass nur einer von beiden kommen soll, wobei Onyedika aktuell die Priorität hat.

Zusätzlich gibt es offenbar ein persönliches Werben aus Frankfurt. Robin Koch soll Andrich bereits kontaktiert und ihm den Verein schmackhaft gemacht haben; beide kennen sich aus der Nationalmannschaft. Weil Andrich unter dem neuen Trainer Carles Martínez seinen Stammplatz und sogar die Kapitänsrolle verlieren könnte, wirkt ein Abschied derzeit durchaus plausibel.

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