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Neuer Vertrag

Hoffenheim bindet Cheftrainer Christian Ilzer mit ungewöhnlich langem Vertrag

Autor: | Publiziert: 29 Mai, 2026 16:39
Hoffenheim bindet Cheftrainer Christian Ilzer mit ungewöhnlich langem Vertrag

Die TSG  Hoffenheim geht definitiv mit Cheftrainer Christian Ilzer in die Zukunft, der seine Mannschaft in die Europa League geführt hat. Der 48-jährige Österreicher hat seinen Vertrag verlängert.

Bislang war Ilzer bis 2027 an die Kraichgauer gebunden. Nun bestätigt der Bundesligist die Verlängerung des Arbeitspapiers. Laut «kicker» hat der Coach gleich bis 2031 unterschrieben.

«Chris Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben», sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim, zur Verlängerung.

Ilzer freut sich über das Vertrauen: «Der Klub bietet hervorragende Bedingungen und verfolgt ambitionierte Ziele. Die jüngste Saison hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und dass wir mit konsequenter Arbeit gemeinsam viel erreichen können. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen und dabei weiterhin dieses TSG-Gesicht zeigen. Ich freue mich schon jetzt auf die neuen Herausforderungen der kommenden Saison inklusive der Rückkehr nach Europa.»

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