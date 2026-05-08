Der FC Thun hat den langjährigen Bundesliga-Stürmer Ihlas Bebou im Blick

Der FC Thun rüstet sich für die kommende Saison, in der die Berner Oberländer als Schweizer Meister sogar in der Champions League-Qualifikation antreten dürfen. Für die Verstärkung der Offensive blickt der Klub unter anderem nach Deutschland.

Hoffenheims langjähriger Stürmer Ihlas Bebou ist laut «Sky» ein Thema in Thun. Der 32-Jährige verlängert seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei den Kraichgauern nicht mehr und kann ablösefrei wechseln. Bundesliga-Klubs wie Union Berlin oder der 1. FC Köln befassen sich mit ihm. Daneben zählt aber auch Thun zu den Anwärtern auf eine Verpflichtung des Angreifers.

Bebou spielt bei Hoffenheim in dieser Saison nur noch eine untergeordnete Rolle. Er kommt zwar auf immerhin 16 Bundesliga-Einsätze (keine Tore). Diese verteilen sich aber auf lediglich 176 Minuten.

Insgesamt hat er bereits 202 Bundesligaspiele bestritten. Er würde somit eine enorme Erfahrung in die Thuner Mannschaft einbringen.