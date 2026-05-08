SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mögliche Verstärkung

Der FC Thun hat den langjährigen Bundesliga-Stürmer Ihlas Bebou im Blick

Autor: | Publiziert: 8 Mai, 2026 15:59
Der FC Thun hat den langjährigen Bundesliga-Stürmer Ihlas Bebou im Blick

Der FC Thun rüstet sich für die kommende Saison, in der die Berner Oberländer als Schweizer Meister sogar in der Champions League-Qualifikation antreten dürfen. Für die Verstärkung der Offensive blickt der Klub unter anderem nach Deutschland.

Hoffenheims langjähriger Stürmer Ihlas Bebou ist laut «Sky» ein Thema in Thun. Der 32-Jährige verlängert seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei den Kraichgauern nicht mehr und kann ablösefrei wechseln. Bundesliga-Klubs wie Union Berlin oder der 1. FC Köln befassen sich mit ihm. Daneben zählt aber auch Thun zu den Anwärtern auf eine Verpflichtung des Angreifers.

Bebou spielt bei Hoffenheim in dieser Saison nur noch eine untergeordnete Rolle. Er kommt zwar auf immerhin 16 Bundesliga-Einsätze (keine Tore). Diese verteilen sich aber auf lediglich 176 Minuten.

Insgesamt hat er bereits 202 Bundesligaspiele bestritten. Er würde somit eine enorme Erfahrung in die Thuner Mannschaft einbringen.

Mehr Dazu
Aus Italien

Neuer Klub interessiert sich sehr für FCSG-Stürmer Alessandro Vogt
Nächster Klub fix

Deshalb landet Torjäger Alessandro Vogt nicht beim FC Basel
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
In der Bundesliga

FCSG-Torjäger Alessandro Vogt wird demnächst beim neuen Klub vorgestellt
Bindet sich langfristig

Neue Details zum Vertrag von Alessandro Vogt bei Hoffenheim durchgesickert
Mehr entdecken
Mögliche Verstärkung

Der FC Thun hat den langjährigen Bundesliga-Stürmer Ihlas Bebou im Blick

8.05.2026 - 15:59
Muss wieder gehen

Haris Tabakovic hat von Gladbach Bescheid bekommen

7.05.2026 - 19:43
Interesse aus der Ostschweiz

Holstein Kiel-Stürmer Phil Harres könnte Alessandro Vogt in St. Gallen beerben

7.05.2026 - 11:24
Bei der TSG

Ex-Basler Leon Avdullahu hat bereits einen neuen Vertrag unterzeichnet

29.04.2026 - 11:16
Ab ins Ausland

Bundesliga-Klub beobachtet Thuns Meichtry seit Monaten und will zuschnappen

28.04.2026 - 10:08
Diesmal aus Bochum

Im Sommer landet ein vierter Schweizer bei der TSG Hoffenheim

27.04.2026 - 18:51
Bei Hoffenheim

Ex-Super League-Profi Albian Hajdari hat seinen neuen Vertrag bereits unterzeichnet

23.04.2026 - 22:59
Für die kommende Saison

Ex-FCB-Profi Leon Avdullahu & Albian Hajdari werden bei Hoffenheim befördert

22.04.2026 - 15:33
Gross Highlight steht bevor

Alessandro Vogt hat beim FC St. Gallen eine letzte grosse Aufgabe

21.04.2026 - 10:36
Nahuel Noll

Der SC Freiburg hat den potentiellen Atubolu-Nachfolger gefunden

21.04.2026 - 09:38