Die Saison von FCB-Verteidiger Finn van Breemen ist gelaufen

Abwehrspieler Finn van Breemen kann in dieser Saison keine Spiele mehr für den FC Basel bestreiten.

Der 23-Jährige hat sich am Donnerstag einem operativen Eingriff unterzogen. In der vergangenen Woche verspürte van Breemen erneut Schmerzen im Knie, in dem er zuvor bereits einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Gemeinsam wurde entschieden, einen kleinen Eingriff vornehmen zu lassen. Das Ziel ist es laut Klubangaben, dass der Verteidiger pünktlich zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit wieder zur Mannschaft stossen kann.

Nach Informationen von «Blick» hätte sich van Breemen im Hinblick auf die nächste Spielzeit eigentlich gerne neu orientiert und einen Transfer angestrebt. Dies wird angesichts der Verletzung nun aber schwierig, zumal er in den vergangenen Jahren mit grossen Problemen zu kämpfen hatte.

Vertraglich ist der Niederländer noch bis Juni 2027 an den FCB gebunden.