Ex-FCB-Coach Timo Schultz wird gerade richtig gefeiert

Der frühere Basler Trainer Timo Schultz, der am Rheinknie nach weniger als drei Monaten wieder abgesägt wurde, hat in seiner deutschen Heimat einen grossen Erfolg realisiert.

Mit dem VfL Osnabrück kehrt Schultz in die 2. Bundesliga zurück. Der Aufstieg ist seit vergangenem Wochenende und einem 3:2-Sieg bei Wehen Wiesbaden perfekt. Dem VfL Osnabrück ist ein phänomenales Jahr 2026 geglückt: Von 17 Partien wurden beeindruckende 14 gewonnen. Schultz hat vor allem die Defensive stabilisiert. Osnabrück ist in dieser Saison in bereits 19 Partien ohne Gegentor geblieben. Osnabrücks Direktor Profifussball, Joe Enochs, ist von der Arbeit von Schultz regelrecht begeistert: «Er macht das einfach unfassbar abgeklärt. Wie er mit der Mannschaft spricht, wie er mit einzelnen Spielern spricht. Wie er sich gibt in Interviews, aber auch mit den Mitarbeitern hier.»

Osnabrück befand sich noch bis zu dieser Saison auf einer sportlichen Talfahrt. Nun ist die Trendumkehr gelungen – nicht zuletzt dank Schultz. Der 48-Jährige arbeitet ab sofort daran, sein Team auf die kommende Spielzeit in der 2. Bundesliga vorzubereiten.