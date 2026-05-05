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Unterschrift in Bilbao

Edin Terzic wird bei seinem neuen Klub vorgestellt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Mai, 2026 12:13
Edin Terzic wird bei seinem neuen Klub vorgestellt

Edin Terzic ist ab der kommenden Saison neuer Trainer des baskischen La Liga-Klubs Athletic Bilbao.

Der 43-jährige Ex-Dortmunder hat einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet, wie der Verein am Dienstagmittag offiziell bekanntgab. Für Terzic ist es der erste Trainerjob seit seinem Aus beim BVB im Sommer 2024.

Er tritt in Bilbao die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Trainerposten nach vier Jahren zum insgesamt dritten Mal räumen wird.

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