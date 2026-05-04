Ex-FCB-Profi Anton Kade wird in Augsburg gerade sehr geliebt

Anton Kade verliess den FC Basel nach dem Double im vergangenen Sommer und kehrte in seine deutsche Heimat zurück. Beim FC Augsburg kann er sich derzeit voll und ganz in Szene setzen.

Beim 3:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen schnürte Kade einen Doppelpack und war damit massgeblich am Vollerfolg des FCA beteiligt. Von Trainer Manuel Baum gab es nach der Partie ein Sonderlob. «Er steht für mich so ein bisschen sinnbildlich für den Augsburger Weg», sagte der Coach und führte aus: «Für die Entwicklung ist immer der Spieler selbst verantwortlich. Wir geben nur die Rahmenbedingungen.» Kade steht inzwischen bei sechs Ligatreffern in dieser Saison.

Der 22-Jährige kostete etwas mehr als 2 Mio. Euro Ablöse und hat seinen Marktwert dank einer starken Saison in Augsburg markant erhöht. Baum lobte auch den Schweizer Nationalspieler Fabian Rieder, den er inzwischen als Sechser auflaufen lässt: «Man könnte neben Anton viele Spieler nennen. Fabi Rieder, der jetzt auf der Sechs spielt oder auch die, die heute nicht zum Einsatz gekommen sind. Er ist für mich einfach repräsentativ für viele andere Spieler, die wir da in der Mannschaft haben.»

Nicht auszuschliessen, dass im Sommer ein Angebot für Kade eintrifft. Sein Vertrag beim FCA läuft nun aber erst einmal bis 2029.