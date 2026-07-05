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Arsenal bleibt interessiert

Barcola denkt über Zukunft nach

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 14:18
Barcola denkt über Zukunft nach

Die Zukunft von Bradley Barcola könnte nach der Weltmeisterschaft zu einem der grossen Themen auf dem Transfermarkt werden. Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain prüft nach aktuellen Berichten verschiedene Optionen, konkrete Gespräche sollen jedoch erst nach dem Turnier Fahrt aufnehmen.

PSG betrachtet den Franzosen weiterhin als wichtigen Bestandteil des Kaders, schließt einen Verkauf bei einem außergewöhnlichen Angebot allerdings nicht aus. Als grösster Interessent gilt derzeit der FC Arsenal. Die Gunners sehen in Barcola eine mögliche Verstärkung für die Offensive und sollen den Flügelspieler intern als sportliches Upgrade bewerten.

Allerdings besitzt der Transfer für Arsenal aktuell nicht die höchste Priorität. Zunächst konzentrieren sich die Londoner auf eine Verpflichtung von Morgan Rogers. Erst wenn dieser Deal scheitern sollte, dürfte Barcola wieder stärker in den Fokus rücken. Ein Wechsel wäre ohnehin nur mit einer enormen Investition möglich.

Berichten zufolge fordert Paris Saint-Germain mindestens 116 Millionen Pfund für den französischen Nationalspieler. Neben Arsenal wird auch Liverpool mit Barcola in Verbindung gebracht. Laut «Daily Mail»-Reporter Lewis Steele soll der 22-Jährige im Falle eines Wechsels allerdings eher zu Arsenal tendieren. Eine Entscheidung wird jedoch frühestens nach dem Ende der Weltmeisterschaft erwartet.

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