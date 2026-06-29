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Es soll nach Frankreich gehen

Yan Diomande hat seinen neuen Klub ausgesucht

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 09:16
Yan Diomande hat seinen neuen Klub ausgesucht

Der ivorische Nationalstürmer Yan Diomande wird die Bundesliga nach der Weltmeisterschaft wohl verlassen und nach Frankreich wechseln.

Den 19-Jährigen zieht es zu Paris St. Germain, wie französische, deutsche und englische Medien übereinstimmend berichten. Diomande habe sich mit den Franzosen sogar schon über einen Fünfjahresvertrag geeinigt, heisst es.

Zwischen den Klubs sollte es bezüglich Ablöse keinerlei grösseren Probleme geben: RB-Boss Oliver Mintzlaff und PSG-Klubchef Nasser Al-Khelaïfi verstehen sich sehr gut. Die Ablöse wird unter 100 Millionen Euro liegen.

Erst vor Jahresfrist stiess Diomande für 20 Millionen Euro aus Spanien (CD Leganés) nach Leipzig. Seinen Marktwert hat er inzwischen vervielfacht.

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