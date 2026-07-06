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Zugeständnisse

Dusan Vlahovic hofft auf Barça-Anruf und senkt die Forderungen

Autor: | Publiziert: 6 Juli, 2026 17:54
Dusan Vlahovic hofft auf Barça-Anruf und senkt die Forderungen

Der serbische Torjäger Dusan Vlahovic würde in diesem Sommer am liebsten zum FC Barcelona wechseln. Der 26-Jährige ist für die Katalanen auch bereit, seine horrenden Forderungen zu senken.

Laut «Sport» fordert Vlahovic grundsätzlich ein Jahressalär in Höhe von rund acht Millionen Euro. Dazu soll für ihn persönlich ein Handgeld in Höhe von zehn Millionen kommen. Auch sein Berater und Vater Milos soll eine dicke Provision kassieren.

Dem Bericht zufolge schraubt Vlahovic seine Ansprüche für Barça jedoch zurück: Schon den ganzen Sommer über soll er auf einen Anruf des La-Liga-Champions warten und hoffen.

Der Nationalspieler kann ablösefrei wechseln, nachdem sein Vertrag bei Juventus Ende Juni ausgelaufen ist. In den vergangenen Wochen gab es mit den Turinern zwar noch einmal einen Austausch, aus finanziellen Gründen fand man jedoch nicht mehr zusammen.

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