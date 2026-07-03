Komplette Einigung: Marc-André ter Stegen hat neuen Klub

Marc-André ter Stegen wird in der kommenden Saison definitiv in den Niederlanden auflaufen.

Der deutsche Goalie hat sich mit Ajax Amsterdam auf eine Zusammenarbeit verständigt, wie Fabrizio Romano berichtet. Der 34-Jährige wird sich auf Leihbasis den Niederländern anschliessen. Barça stimmt dem Geschäft ebenfalls zu. Ajax übernimmt dabei einen Grossteil des Gehalts von ter Stegen.

Bereits in der vergangenen Rückrunde war der Torhüter nicht mehr für Barcelona aktiv, wo sein Vertrag noch bis 2028 läuft. Stattdessen spielte er für Ligakonkurrent FC Girona. Nun geht es für ter Stegen vorerst weg aus Spanien.