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Keine Zukunft

Marc Casadó und Barça beschliessen Trennung in diesem Sommer

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 14:38
Marc Casadó und Barça beschliessen Trennung in diesem Sommer

Defensivspezialist Marc Casadó wird den FC Barcelona in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen.

Nach Angaben der «Marca» haben sich der 22-jährige Spanier und die Katalanen trotz gültigem Vertrag bis 2028 auf eine Trennung verständigt. Barça will Casadó zwar nicht ablösefrei ziehen zu lassen, fordert jedoch mit 20 bis 25 Millionen Euro eine Ablöse, die andere Vereine durchaus zahlen könnten.

Casadó ist ein Eigengewächs des Vereins, hat allerdings unter Trainer Hansi Flick keinen Stammplatz erobern können. In der abgelaufenen Saison bestritt er 34 (Teil-)Einsätze. Barça möchte durch die Transfereinnahmen andere Mannschaftsteile verstärken.

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