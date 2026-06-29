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Schwieriges Unterfangen

Barça versucht etwas bei Harry Kane

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 17:55
Barça versucht etwas bei Harry Kane

Der FC Barcelona zeigt auch in diesem Sommer erneut Interesse an einer Verpflichtung von Harry Kane.

Der englische Nationalmannschaftskapitän ist bei den Katalanen schon eine ganze Weile ein Thema. Laut «Sky Sports» ist dies weiterhin der Fall: Barça versucht Möglichkeiten auszuloten, einen Transfer des 32-jährigen Torjägers zu finanzieren.

Ob dies tatsächlich möglich ist, steht jedoch in den Sternen: Kane fühlt sich beim FC Bayern und in München mit seiner Familie nämlich sehr wohl. Nach der WM will der deutsche Rekordmeister Gespräche über eine Verlängerung des noch ein Jahr gültigen Kontrakts aufnehmen. Bereits jetzt ist er der Spitzenverdiener und liefert mit zahlreichen Toren und Assists seit seiner Ankunft vor drei Jahren zuverlässig ab.

Momentan gilt sein voller Fokus der WM, wo der Engländer mit den Three Lions endlich einen grossen Titel gewinnen will.

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