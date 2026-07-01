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Neuer Kontrakt

Andreas Christensen verlängert in Barcelona noch einmal

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 10:46
Andreas Christensen verlängert in Barcelona noch einmal

Der dänische Abwehrspieler Andreas Christensen verlängert seinen Vertrag beim FC Barcelona.

Der 30-jährige Routinier bindet sich für zwei zusätzliche Jahre bis 2028 an die Katalanen. Christensen stiess vor vier Jahren ablösefrei von Chelsea zu Blaugrana und bestritt für Barça bislang 71 Ligaspiele.

In der vergangenen Saison bestritt der Innenverteidiger nur 18 Partien. Ein Bänderanriss machte ihm zu schaffen. Auch in der Vergangenheit plagten ihn immer wieder Verletzungssorgen. Dennoch setzt Barcelona weiterhin auf den Nationalspieler.

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