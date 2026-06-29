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Entscheidung getroffen

Robert Lewandowski unterschreibt in der MLS

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 11:11
Robert Lewandowski unterschreibt in der MLS

Der polnische Torjäger Robert Lewandowski hat sich endgültig für einen neuen Verein entschieden: Den 37-Jährigen zieht es in die MLS.

Wie Fabrizio Romano und «Sky» übereinstimmend berichten, heuert Lewandowski bei Chicago Fire an, das sich bereits seit Monaten intensiv um seine Dienste bemüht. Lewandowski weilte sogar schon vor Ort, um sich das Trainingsgelände und das Stadion anzusehen. Nun wird er in Kürze einen Zweijahresvertrag unterzeichnen.

Der Wechsel erfolgt ablösefrei, nachdem der Kontrakt Lewandowskis bei Barça Ende Juni nach vier Jahren ausläuft. Der Stürmer wird nun erstmals ausserhalb Europas aktiv.

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