Ajax Amsterdam vor Ter Stegen-Leihe

Marc-André ter Stegen steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam. Nach übereinstimmenden Berichten aus Spanien laufen die Verhandlungen zwischen Ajax und dem FC Barcelona auf Hochtouren.

Demnach hat der deutsche Nationaltorhüter den Verantwortlichen um Jordi Cruyff und Trainer Míchel bereits mitgeteilt, dass er den Schritt nach Amsterdam machen möchte. Der Transfer scheitert derzeit allerdings noch an den finanziellen Rahmenbedingungen. Ajax kann nur einen kleinen Teil von Ter Stegens Gehalt übernehmen. Deshalb soll Barcelona bereit sein, während der einjährigen Leihe rund 15 Millionen Euro seines Salärs weiterzuzahlen.

Zusätzlich möchten die Katalanen verschiedene Bonuszahlungen in den Vertrag aufnehmen, die unter anderem an die Anzahl der Einsätze, mögliche Titelgewinne und eine Champions-League-Qualifikation geknüpft werden sollen, um zumindest einen Teil der Kosten zurückzuerhalten. Sportlich scheint der Wechsel von allen Beteiligten gewünscht zu sein.

Ter Stegen gehört unter Trainer Hansi Flick offenbar nicht mehr zu den Planungen, während Ajax in ihm die ideale Verstärkung für die kommende Saison sieht. Laut «SPORT» hofft der Torhüter bereits in der kommenden Woche zur Mannschaft zu stoßen. Die endgültige Zustimmung des FC Barcelona steht jedoch noch aus, weshalb der Wechsel trotz weit fortgeschrittener Gespräche bislang nicht offiziell abgeschlossen ist.