SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wie reagiert PSG?

Juventus Turin gibt erstes Angebot für Kolo Muani ab

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 09:47
Juventus Turin gibt erstes Angebot für Kolo Muani ab

Juventus Turin hat sich zum Ziel gemacht, wieder mit Randal Kolo Muani zusammenzuarbeiten – und hierfür bei PSG inzwischen das erste Angebot eingereicht.

Die Bemühungen von Juventus Turin um einen Transfer von Randal Kolo Muani sind mittlerweile in ein erstes Angebot übergegangen. Dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano zufolge hat die Alte Dame 30 Millionen Euro für den Stürmer geboten.

Zwischen Juve und Paris Saint-Germain bestehe nach aktuellem Stand aber noch keine Einigung. Die Bewertungen der zu zahlenden Ablöse würden noch auseinandergehen, heisst es. Bei wie vielen Millionen die Diskrepanz liegt, wird derweil nicht bekannt.

Juve und Kolo Muani sind sich schon länger über einen Wechsel einig, der Stürmer wird künftig angeblich mit etwa fünf Millionen Euro netto alimentiert.

Juve will Kolo Muani zurückholen, nachdem dieser bereits die Rückrunde der Saison 2024/25 beim italienischen Rekordmeister verbracht hat. Zuletzt war der 27-Jährige während eines Jahres an Tottenham ausgeliehen, wo er sich jedoch nicht für ein weiteres Engagement aufdrängen konnte.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Schwindelerregende Summe

300 Mio. Euro! Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappé
Vertragszwist

Deshalb hat sich PSG wirklich von Donnarumma getrennt
Nachfolger gesucht

Rodri sieht zwei Favoriten für den Ballon d’Or-Gewinn
Mehr entdecken
Oben auf der Wunschliste

PSG in fortgeschrittenen Gesprächen mit Schweizer Goalie?

4.07.2026 - 11:44
Wie reagiert PSG?

Juventus Turin gibt erstes Angebot für Kolo Muani ab

4.07.2026 - 09:47
Sehr begehrt

US-Nationalstürmer Balogun ist das Topziel von PSG und zwei Premier-League-Klubs

30.06.2026 - 17:06
Neuer Stürmer

Milan bestätigt die Ankunft von Gonçalo Ramos

30.06.2026 - 16:06
Zahlt PSG?

RB Leipzig stellt ungeheure Forderung für Yan Diomande

30.06.2026 - 14:15
Glänzt für Marokko

Bayern und weitere Topklubs haben WM-Senkrechtstarter Ayyoub Bouaddi auf dem Schirm

30.06.2026 - 13:02
Stolze Summe

Real Madrid legt den Preis für Eduardo Camavinga fest

29.06.2026 - 10:36
Es soll nach Frankreich gehen

Yan Diomande hat seinen neuen Klub ausgesucht

29.06.2026 - 09:16
Treffen mit PSG soll Durchbruch bringen

Juventus treibt Kolo-Muani-Transfer voran

28.06.2026 - 11:06
Umsetzung dauert noch

PSG bekommt von WM-Star Zusage für einen Wechsel

27.06.2026 - 16:27