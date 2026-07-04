Juventus Turin gibt erstes Angebot für Kolo Muani ab

Juventus Turin hat sich zum Ziel gemacht, wieder mit Randal Kolo Muani zusammenzuarbeiten – und hierfür bei PSG inzwischen das erste Angebot eingereicht.

Die Bemühungen von Juventus Turin um einen Transfer von Randal Kolo Muani sind mittlerweile in ein erstes Angebot übergegangen. Dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano zufolge hat die Alte Dame 30 Millionen Euro für den Stürmer geboten.

Zwischen Juve und Paris Saint-Germain bestehe nach aktuellem Stand aber noch keine Einigung. Die Bewertungen der zu zahlenden Ablöse würden noch auseinandergehen, heisst es. Bei wie vielen Millionen die Diskrepanz liegt, wird derweil nicht bekannt.

Juve und Kolo Muani sind sich schon länger über einen Wechsel einig, der Stürmer wird künftig angeblich mit etwa fünf Millionen Euro netto alimentiert.

Juve will Kolo Muani zurückholen, nachdem dieser bereits die Rückrunde der Saison 2024/25 beim italienischen Rekordmeister verbracht hat. Zuletzt war der 27-Jährige während eines Jahres an Tottenham ausgeliehen, wo er sich jedoch nicht für ein weiteres Engagement aufdrängen konnte.