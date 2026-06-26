Randal Kolo Muani einigt sich mit Juventus über einen Vertrag

Die Rückkehr von Randal Kolo Muani zu Juventus nimmt immer konkretere Züge an.

Der 27-jährige Angreifer hat sich gemäss Nicolo Schira mit den Turinern über einen Vertrag geeinigt: Demnach kassiert Kolo Muani künftig rund 5 Millionen Euro pro Jahr.

Für die alte Dame ist mit der Spielerseite somit alles klar. Nun wird das Angebot für Paris St. Germain vorbereitet, wo der Torjäger noch bis 2028 unter Vertrag steht. Juve will Kolo Muani unbedingt zurückholen, nachdem dieser bereits die Rückrunde der Saison 2024/25 beim Serie A-Klub verbracht hat. Zuletzt war der Rechtsfuss während eines Jahres an Tottenham ausgeliehen, wo er sich jedoch nicht für ein weiteres Engagement aufdrängen konnte.