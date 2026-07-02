Ex-FCB-Leihgabe Julien Duranville hat einen neuen Klub

Nachdem Borussia Dortmunds Stürmer Julien Duranville die vergangene Rückrunde auf Leihbasis beim FC Basel verbracht hat, geht es für ihn nun nach Frankreich.

Olympique Lyon sichert sich die Dienste des belgischen Flügelstürmers langfristig bis 2031. Dafür zahlt der Ligue 1-Klub 3,5 Millionen Euro Ablöse. Sollte Duranville in der Folge weiterverkauft werden, erhielte der BVB zudem 20 Prozent der Einnahmen.

Insgesamt hat Dortmund für den 20-jährigen Angreifer 13 Millionen Euro gezahlt. Die Vorschusslorbeeren konnte er jedoch nie rechtfertigen, weshalb nun die endgültige Trennung erfolgt.

Beim FC Basel hat der Youngster während seiner Leihe in 16 Super League-Einsätzen zwei Treffer und eine Vorlage markiert.