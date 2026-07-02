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Rückkehr nach Deutschland

Der FC Basel verleiht Stürmer Moritz Broschinski

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 10:35
Der FC Basel verleiht Stürmer Moritz Broschinski

Der FC Basel plant die kommende Saison ohne Stürmer Moritz Broschinski. Dieser kehrt vorerst nach Deutschland zurück.

Der 25-Jährige wird die neue Saison leihweise beim Karlsruher SC verbringen. Broschinski verlässt den FCB somit nur ein Jahr nach der Ankunft wieder. Am Rheinknie konnte der Stürmer nicht wie gewünscht reüssieren. In 30 Pflichtspielen gelangen ihm drei Treffer.

Der KSC verfügt bei Broschinski über eine Kaufoption. Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann sagt zum Neuzugang: «Moritz Broschinski ist ein Spieler, der genau in das Profil passt, das wir für diese Position definiert haben – athletisch, taktisch und charakterlich. Er kennt den deutschen Fussball bestens, bringt internationale Erfahrung mit und wird wenig Anlaufzeit brauchen. Vor allem aber passt er mit seiner Mentalität und Arbeitsweise zu den Werten, die wir als Club leben wollen.»

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