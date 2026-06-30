Ex-FCB-Profi Noah Katterbach verlängert beim HSV und wird verliehen

Der frühere Basler Aussenverteidiger Noah Katterbach verlängert seinen Vertrag beim Hamburger SV noch einmal. Die neue Saison wird er allerdings nicht bei den Hanseaten verbringen.

Stattdessen wird der 25-jährige Linksfuss für die kommende Spielzeit an Zweitligist Eintracht Braunschweig verliehen. Zuvor hat Katterbach seinen Kontrakt beim HSV noch einmal verlängert.

«Noah hatte in den vergangenen zweieinhalb Jahren keine leichte Zeit bei uns. Trotzdem ist es beeindruckend, wie er sich nach all diesen Rückschlägen zurückgekämpft hat und unter anderem auch gewillt war, unsere U21 in der Regionalliga zu unterstützen», sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa. «Für Noah ist es wichtig, dass er wieder regelmässig zum Einsatz kommt und seinen Spielrhythmus findet. Daher wollen wir seinem Wunsch nach einer Veränderung gerne nachkommen. Für die Leihe nach Braunschweig wünschen wir Noah alles Gute.»

Katterbach selbst meint: «Nach der vergangenen Saison ist es für mich sehr wichtig, dass ich wieder konstant viele Spielminuten sammeln kann. Ich bin froh, dass eine Lösung gefunden wurde und freue mich nun auf eine neue Aufgabe in der kommenden Saison, die ich voller Energie und Vorfreude angehe. Ich werde den HSV natürlich aus der Ferne weiterverfolgen und wünsche der Mannschaft den grösstmöglichen Erfolg.»

Zwischen Januar 2022 und Januar 2023 lief Katterbach in der Super League für den FC Basel auf.