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Das GC-Eigengewächs Willy Vogt wechselt nach Schottland

Autor: | Publiziert: 3 Juli, 2026 16:15
Das GC-Eigengewächs Willy Vogt wechselt nach Schottland

Der einstige GC-Junior Willy Vogt verlässt die Schweiz und wechselt in die schottische Premiership.

Der 24-jährige Flügelstürmer unterschreibt beim Motherwell FC einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Zuletzt stand Vogt in der Challenge League bei der AC Bellinzona unter Vertrag.

Bei den Tessinern war er während einer turbulenten und miserablen Saison, die im Abstieg endete, einer der raren Lichtblicke: In 30 Ligaspielen erzielte er elf Treffer und lieferte sieben Assists.

Motherwells Trainer Alfred Johansson freut sich auf den Neuzugang: «Er hat in der Schweiz eine hervorragende letzte Saison gespielt und kommt voller Selbstvertrauen nach Schottland. Es ist wichtig, dass wir in diesem Sommer die richtigen Spieler verpflichten, und nach zahlreichen Gesprächen mit Willy bin ich überzeugt, dass er dem Team Tempo und Spielwitz verleihen wird. Er hat für sein Alter schon viele Minuten gespielt und kann im Angriff Akzente setzen.»

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