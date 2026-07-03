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Junior Zé verlässt den FC Basel endgültig und wechselt nach Deutschland

Autor: | Publiziert: 3 Juli, 2026 16:54
Junior Zé verlässt den FC Basel endgültig und wechselt nach Deutschland

Nachdem Stürmer Junior Zé die vergangene Rückrunde auf Leihbasis in Dänemark verbracht hat, wechselt er nun permanent nach Deutschland.

Der 20-Jährige schliesst sich dem deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig an, wo er einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Junior Zé stiess bereits 2021 zum FCB und war dort seit 2023 Teil des Profiteams. Der endgültige Durchbruch ist ihm am Rheinknie allerdings nicht gelungen, weshalb nun sein definitiver Abgang erfolgt.

In Braunschweig freut man sich auf den Flügelstürmer. «Junior ist ein dynamischer Flügelspieler, der mit seinem Tempo, seiner Beweglichkeit und seiner Stärke im Eins gegen Eins hervorragend zu unserer Spielidee passt. Wir wollen Spieler, die im letzten Drittel mutig sind, Duelle annehmen und den Gegner immer wieder vor Probleme stellen – genau diesen Spielertyp verkörpert Junior. Mit seiner Leichtigkeit und seiner Spielfreude soll er unserem Offensivspiel zusätzliche Impulse geben. Ebenfalls überzeugt hat uns, dass er sich ganz bewusst für unseren Weg entschieden hat und sich voll mit der Aufgabe bei uns identifiziert», sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Junior Zé blickt ebenfalls mit Vorfreude auf das neue Engagement: «Der Wechsel ist für mich etwas Besonderes, denn es ist meine erste Station im deutschen Profifussball. Auf diese neue Herausforderung und auf die anstehende Saison freue ich mich sehr. Die Verantwortlichen haben mir ein richtig gutes Gefühl gegeben, dass der Schritt zur Eintracht ideal für mich ist. Ich bringe Dynamik mit und bin ein Spieler, der gerne das Dribbling sucht. Ich bin überzeugt davon, dass ich genau diese Attribute hier auf den Platz bringen kann. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mit Vorbereitungsstart hier bin und gemeinsam mit den Jungs loslegen kann.»

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