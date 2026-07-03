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Fenerbahçe krallt sich den langjährigen ManCity-Verteidiger Nathan Aké

Autor: | Publiziert: 3 Juli, 2026 17:19
Fenerbahçe krallt sich den langjährigen ManCity-Verteidiger Nathan Aké

Fenerbahçe verstärkt sich mit dem niederländischen Verteidiger Nathan Aké.

Der 31-jährige Abwehrspieler verbrachte die vergangenen sechs Jahre bei Manchester City, war dort aber bereits in der vergangenen Saison nicht mehr gesetzt. Nun verlässt er die Skyblues und heuert in der Türkei an.

Da er mit Oranja an der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, kann er sich schon in Kürze seiner neuen Mannschaft anschliessen. Aké kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite spielen.

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