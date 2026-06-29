ManCity stellt Enzo Maresca als Guardiola-Nachfolger vor – Chelsea tritt nach

Manchester City bestätigt offiziell die Ankunft von Trainer Enzo Maresca. Der 46-Jährige tritt das schwere Erbe von Pep Guardiola an.

Dies ist längst keine Überraschung mehr. City hat nun aber Fakten geschaffen und bestätigt, dass Maresca einen Dreijahresvertrag bis 2029 unterzeichnet. Sein Ex-Klub Chelsea kassiert angeblich 20 Millionen Euro Ablöse.

Die Blues melden sich nach der Bekanntgabe mit einem Statement ebenfalls zu Wort und drücken ihre Enttäuschung über den Rücktritt Marescas zum vergangenen Jahreswechsel aus. Tatsächlich habe der Klub bereits im letzten Herbst erfahren, dass sich für Maresca die Möglichkeit des Guardiola-Erbes bieten könnte – mitten in der laufenden Saison. Letztlich habe man sich vom Italiener, der Chelsea damals Knall auf Fall verliess, im Stich gelassen gefühlt.

Der Italiener stimmt den Londonern sogar teilweise zu: «Mir ist bewusst, dass mein Abgang bei Chelsea mitten in der Saison den Klub aus dem Rhythmus gebracht hat, und ich bitte dafür um Entschuldigung. Das war weder meine Absicht noch mein Wille.»