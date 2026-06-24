SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Chelsea legt Preisschild fest

Manchester City beobachtet Malo Gusto

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 09:54
Manchester City beobachtet Malo Gusto

Die Zukunft von Malo Gusto könnte nach dem bevorstehenden Transfer von Marco Palestra zum FC Chelsea eines der spannendsten Themen auf dem englischen Transfermarkt werden. Laut Fabrizio Romano gehört Gusto weiterhin zu den Spielern, die Manchester City aufmerksam verfolgt.

Die Situation könnte insbesondere nach der offiziellen Bekanntgabe des Palestra-Transfers an Dynamik gewinnen. Maresca gilt als grosser Befürworter Ein wichtiger Faktor ist offenbar Enzo Maresca. Der künftige City-Coach soll eine sehr gute Beziehung zu Gusto pflegen und den französischen Rechtsverteidiger sportlich enorm schätzen. Laut mehreren Berichten gehört Gusto zu den Spielern, die Maresca gerne in seinem Kader sehen würde. Auch City selbst soll den 23-Jährigen seit längerer Zeit beobachten.

Trotz des Interesses befindet sich die Personalie aktuell noch in einem frühen Stadium. Berichten zufolge hat Manchester City bislang weder offizielle Gespräche mit Chelsea aufgenommen noch konkrete Verhandlungen gestartet. Dennoch soll intern bereits über die Möglichkeit eines Angebots gesprochen werden. Transferjournalist Nicolò Schira berichtet sogar, dass City an einem ersten Vorstoss arbeitet. Die Blues haben ihre Preisvorstellung offenbar bereits festgelegt. Demnach liegt die Bewertung von Gusto bei rund 50 bis 55 Millionen Euro beziehungsweise über 45 Millionen Pfund.

Chelsea hat einen Verkauf zwar nicht ausgeschlossen, aber bislang auch keine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Franzosen getroffen. Der bevorstehende Palestra-Transfer könnte die Situation jedoch verändern. Sollte Chelsea auf der rechten Seite zusätzliche Konkurrenz schaffen, könnte sich die Tür für einen Wechsel etwas weiter öffnen. Für Manchester City wäre Gusto ein interessantes Profil. Der französische Nationalspieler gilt als dynamischer Aussenverteidiger, der sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen kann und zudem in das langfristige Altersprofil des Klubs passt.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Mehr entdecken
Manchester City steigt ein

Olise-Zukunft hängt von neuem Bayern-Vertrag ab

24.06.2026 - 14:39
Chelsea legt Preisschild fest

Manchester City beobachtet Malo Gusto

24.06.2026 - 09:54
20-Millionen-Euro-Einigung mit Chelsea?

Enzo Maresca vor Rückkehr zu Manchester City

22.06.2026 - 18:59
City der klare Favorit

Real Madrid will Manchester City bei Anderson-Transfer ausstechen

21.06.2026 - 19:13
Nach nur einem Jahr

Neue Lockrufe: Verlässt Tijjani Reijnders ManCity schon wieder?

20.06.2026 - 11:26
Belgier bleibt

ManCity einigt sich mit Jérémy Doku über neuen Vertrag

19.06.2026 - 11:57
Zweiter Neuzugang

Real Madrid bestätigt den lukrativen Vertrag für Bernardo Silva

17.06.2026 - 11:20
Lohnt sich

Details zum lukrativen Vertrag von Bernardo Silva bei Real durchgesickert

16.06.2026 - 18:56
Zweijahresvertrag

Bernardo Silva hat bei Real Madrid unterschrieben

16.06.2026 - 13:57
Zukunft geklärt

Josko Gvardiol unterschreibt neuen Vertrag bei Manchester City

15.06.2026 - 09:12