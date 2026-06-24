Manchester City beobachtet Malo Gusto

Die Zukunft von Malo Gusto könnte nach dem bevorstehenden Transfer von Marco Palestra zum FC Chelsea eines der spannendsten Themen auf dem englischen Transfermarkt werden. Laut Fabrizio Romano gehört Gusto weiterhin zu den Spielern, die Manchester City aufmerksam verfolgt.

Die Situation könnte insbesondere nach der offiziellen Bekanntgabe des Palestra-Transfers an Dynamik gewinnen. Maresca gilt als grosser Befürworter Ein wichtiger Faktor ist offenbar Enzo Maresca. Der künftige City-Coach soll eine sehr gute Beziehung zu Gusto pflegen und den französischen Rechtsverteidiger sportlich enorm schätzen. Laut mehreren Berichten gehört Gusto zu den Spielern, die Maresca gerne in seinem Kader sehen würde. Auch City selbst soll den 23-Jährigen seit längerer Zeit beobachten.

Trotz des Interesses befindet sich die Personalie aktuell noch in einem frühen Stadium. Berichten zufolge hat Manchester City bislang weder offizielle Gespräche mit Chelsea aufgenommen noch konkrete Verhandlungen gestartet. Dennoch soll intern bereits über die Möglichkeit eines Angebots gesprochen werden. Transferjournalist Nicolò Schira berichtet sogar, dass City an einem ersten Vorstoss arbeitet. Die Blues haben ihre Preisvorstellung offenbar bereits festgelegt. Demnach liegt die Bewertung von Gusto bei rund 50 bis 55 Millionen Euro beziehungsweise über 45 Millionen Pfund.

Chelsea hat einen Verkauf zwar nicht ausgeschlossen, aber bislang auch keine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Franzosen getroffen. Der bevorstehende Palestra-Transfer könnte die Situation jedoch verändern. Sollte Chelsea auf der rechten Seite zusätzliche Konkurrenz schaffen, könnte sich die Tür für einen Wechsel etwas weiter öffnen. Für Manchester City wäre Gusto ein interessantes Profil. Der französische Nationalspieler gilt als dynamischer Aussenverteidiger, der sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen kann und zudem in das langfristige Altersprofil des Klubs passt.