Olise-Zukunft hängt von neuem Bayern-Vertrag ab

Die Gerüchte um ein mögliches Interesse von Manchester City an Michael Olise reissen nicht ab. Doch nach Einschätzung von Bayern-Insider Christian Falk liegt der Schlüssel für die Zukunft des Offensivspielers aktuell in München.

Demnach beschäftigt sich FC Bayern München vor allem mit der Frage, ob Olise seinen Vertrag langfristig verlängert. Falk erklärt, dass Bayern momentan keinerlei Verkaufsdruck verspürt. Der französische Nationalspieler besitzt einen langfristigen Vertrag über fünf Jahre und gehört zu den wichtigsten Spielern der sportlichen Zukunftsplanung.

Gerade deshalb sieht sich der Rekordmeister in einer komfortablen Position. Sollte Olise einer Vertragsverlängerung zustimmen, wäre das Thema eines möglichen Wechsels zunächst vom Tisch. Kommt hingegen keine Einigung zustande, könnte Bayern zu einem späteren Zeitpunkt vor einer strategischen Entscheidung stehen. Nach Falks Einschätzung würde der Verein in einem solchen Szenario irgendwann prüfen müssen, ob ein Verkauf etwa ein Jahr vor Vertragsende sinnvoll wäre, um noch eine maximale Ablöse zu erzielen und gleichzeitig die Finanzierung eines Nachfolgers sicherzustellen.

Die Sky Blues sollen den Flügelspieler weiterhin sehr schätzen, doch aktuell gibt es keine Anzeichen dafür, dass Bayern über einen Verkauf nachdenkt. Die Münchner betrachten Olise als Schlüsselspieler und haben derzeit keinen Grund, von ihrer Position abzurücken.